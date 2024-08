Der Pilot eines Rettungshubschraubers meldete Samstagnachmittag den Brand in Graz-Puntigam. Von einem Gebäude stieg Rauch auf. Als die Berufsfeuerwehr Graz vor Ort war, drangen Flammen und Rauch aus der Holzfassade des leerstehenden Wirtschaftsgebäudes. „Zur Sicherstellung der Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein Tanklöschfahrzeug eingesetzt und eine Zubringerleitung über eine Wegstrecke von etwa 300 Metern errichtet“, so die Berufsfeuerwehr.

Der Brand wurde mit Erfolg gelöscht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Berufsfeuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.