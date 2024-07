Das Steiermark-Büro in der Avenue de Tervueren in Brüssel ist seit nunmehr 20 Jahren so etwas wie die weiß-grüne Botschaft in der EU-Metropole. Immer wieder besuchen Schülergruppen (im Vorjahr waren es 14) und andere Delegationen (17 im Vorjahr) die steirische Repräsentanz, auch Kommunalpolitiker und Journalisten werden während ihrer Brüssel-Aufenthalte dort gut betreut. Im Vorjahr schauten auch die strengen Prüfer des Landesrechnungshofs vorbei, um sich vor Ort ein Bild vom Steiermark-Büro zu machen. Der am Donnerstag vorgelegte Prüfbericht stellt der Außenstelle der Europaabteilung (Ressort Landesrat Werner Amon, ÖVP) prinzipiell ein gutes Zeugnis aus. Jedoch könnten die Räumlichkeiten in bester Lage noch effektiver genutzt werden.