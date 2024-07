Viel Zeit für einen gemeinsamen Familienurlaub werde in diesem Sommer wohl nicht bleiben, ließ der steirische Neos-Chef Niko Swatek dieser Tage die Kleine Zeitung wissen. Zu dicht sei der Terminplan vor dem Wahl-Herbst. Was er nicht verriet: Die schönste Reise dieses Jahres hat seine kleine Familie bereits hinter sich. Auf einer Insel auf den Seychellen sind der 33-jährige Politiker und seine Partnerin Cornelia Stangl unlängst in den Hafen der Ehe gesegelt. Mit dabei war nur der gemeinsame Sohn Emil (2). Die Traumhochzeit samt Flitterwochen am Strand wurde nicht an die große Glocke gehängt, erst ein Posting auf Stangls privatem Instagram-Account verriet das Geheimnis.