Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag in St. Georgen am Kreischberg so schwer verunfallt, dass er seinen Verletzungen erlegen ist. Der Mann aus der Slowakei war gegen 9.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Murauer Straße (B97) in Richtung St. Georgen am Kreischberg unterwegs. Am Sozius saß seine 55-jährige Ehefrau.

In einer Rechtskurve kam das Motorrad dann plötzlich auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Ehepaar prallte mit dem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-Jährigen aus Wien. Dann stieß das Motorrad noch gegen einen weiteren Pkw, gelenkt von 62-jährigen Wiener. Bei dem Unfall erlitt der Lenker des Motorrades tödliche Verletzungen. Seine Ehefrau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber C14 in das Landesklinikum Klagenfurt geflogen. Die Lenker und die Mitfahrer in den beiden Pkw blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn führte die Feuerwehr St. Georgen am Kreischberg durch.