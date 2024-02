Brand in Tischlerei: 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In der Nacht auf Samstag brach ein Brand in einer Tischlerei im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehren konnte das Feuer löschen, es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen laufen.