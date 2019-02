Skeleton-Europameisterin Janine Flock muss wegen einer Erkrankung auf ihren Start beim Weltcup in Lake Placid am Freitag verzichten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Janine Flock umringt von ihren Betreuern © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die bereits in den USA befindliche Tirolerin hat nach einem Arztbesuch vor Ort die Diagnose bakterielle Infektion erhalten, berichtete ihr Trainer und Lebensgefährte Matthias Guggenberger.

Ob die 29-Jährige als Gesamt-Weltcup-Fünfte zumindest kommende Woche beim Weltcup-Finale in Calgary antreten kann, ist fraglich. "Jetzt steht einmal das Gesundwerden für Janine Flock im Vordergrund. Das große Ziel bleibt die WM in Whistler Mountain", sagte Guggenberger. Die WM-Medaillen werden in drei Wochen vergeben.

Mehr zum Thema Skeleton Flock holt Gold bei Heim-EM in Igls