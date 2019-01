Facebook

Michael Hayböck © GEPA pictures

Das finale Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist gestartet, die Qualifikation läuft. Und der Österreicher Michael Hayböck meldete sich eindrucksvoll zurück. Mit einem Sprung auf 144 Meter meldet er Interesse am Tagessieg an - 144,5 Meter wäre Schanzenrekord in Bischofshofen gewesen. Andreas Wellinger segelte 2017 diesen halben Meter weiter.

