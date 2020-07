Bundesliga-Relegation: 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen im Liveticker

Facebook

© Poolfoto gumzmedia/nordphoto

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga-Relegation: 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen heute im Liveticker - (0:1)

9. Fast das 2:0! Rashica dreht halblinks vor dem Strafraum auf und zieht wuchtig ab, der Schuss gerät aber zu zentral und Müller lenkt ihn über den Kasten.

7. Bremen ist in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft, kontrolliert Ball und Gegner. Heidenheim wirkt geschockt vom Tempo der Gäste.

5. Das ist natürlich der denkbar ungünstigste Start für die Heidenheimer. Die Schwaben brauchen nun zwei Tore, um den Traum von der Bundesliga noch zu realisieren. Muss nun schon Plan B her?

3. TOOOOOOR! 1. FC Heidenheim - WERDER BREMEN 0:1! Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Mehr "ausgerechnet" gibt es wohl nicht. Denn ausgerechnet ein unglaublich bitteres Eigentor bringt Heidenheim ins Hintertreffen und ausgerechnet Ex-Bremer Norman Theuerkauf ist der Unglücksrabe. Im Mittelfeld hat Osako viel zu viel Platz und kann antreiben, der Bremer nimmt Eggestein mit, der schließlich in die Spitze spielt. Rashica rutscht das Leder unter der der Sohle durch, so kommt Sargent wieder überraschend in die Show, der allerdings erneut verstolpert - und Theuerkauf geht zu übermotiviert hin und tritt das Leder ungewollt aus 15 Metern links oben ins eigene Tor.

1. Und nach 56 Sekunden hat Bremen die erste dicke Möglichkeit! Eine Hereingabe von der linken Seite verlängert Osaka am ersten Pfosten mit etwas Mühe per Kopf in den Fünfmeterraum, wo Sargent frei vor Müller auftaucht, aber zu überrascht ist und keinen Abschluss schafft.

1. Los geht's! Heidenheim stößt an, Kleindienst bringt den Ball in der Voith-Arena ins Rollen.

vor Beginn Während Bremen es mit dem Klassenerhalt in seine 57. Bundesliga-Saison schaffen würde (alleiniger Höchstwert), wäre Heidenheim im Falle des Aufstiegs im Übrigen das 57. verschiedene Team im Oberhaus. Ob die Entscheidung in Minute 57 fällt?

vor Beginn Und die Auswärtsstärke ist nicht das einzige Argument, welches den Bremern Mut machen darf: In den vergangenen zehn Jahren hat der Bundesligist nie das Rückspiel der Relegation verloren (6 Siege, 4 Remis), seit Wiedereinführung der Bundesliga-Relegation 2008/09 holte der Zweitligist im Rückspiel erst einmal ein Ergebnis, das Heidenheim nach 90 Minuten zum Aufstieg reichen würde. 2009 gewann Nürnberg mit 2:0 gegen Cottbus.

vor Beginn Die Zahlen zur abgelaufenen Saison der Bundesliga wie auch der 2. Liga lassen hoffen, dass es heute ein deutlich ereignisreicheres Spiel gibt. Die Schwaben stellen das zweitbeste Heimteam der 2. Liga (11 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen bei 32:13 Tore), während Werder mit immerhin sechs Siegen auf fremden Plätzen Rang 8 in der Auswärtstabelle der Bundesliga belegte. Insgesamt holte Bremen 22 Punkte in der Fremde - noch nie in der Bundesliga-Historie stieg ein Team mit einer solchen Ausbeute am Ende ab.

vor Beginn Die Ausgangslage ist somit klar und schnell erklärt: Schon ein Tor reicht, um nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, wer den ersten Fehler macht, muss sich in der Folge gewaltig sputen. Steht es auch nach den zweiten 90 Minuten torlos, geht es in die Verlängerung, jedes andere Unentschieden reicht dem SV Werder Bremen.

vor Beginn Sind wir ehrlich: Das Hinspiel war mehr als enttäuschend! Ein mutloses Werder Bremen konnte ohne Tempo und Risiko keinen Druck auf den "unterklassigen" Gegner ausüben, während Heidenheim leidenschaftlich und clever verteidigte, die Räume eng hielt und auf Gegenstöße lauerte, welche die Hausherren wiederum mit ihrem sehr bedächtigem Spiel nicht wirklich anbot. Die Konsequenz war ein wenig ansehnliches, chancenarmes 0:0.

Heidenheim gegen Bremen: Die Aufstellungen

Bei den Gastgebern fehlt lediglich Arne Feick mit muskulären Problemen. Trainer Schmidt setzt jedoch von Beginn an auf Routinier und FCH-Rekordspieler Schnatterer.

Werder schmerzt vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Moisander, der sich im Hinspiel in der Schlussphase die Ampelkarte abholte. Für ihn rückt Augustinsson in die Startelf, Friedl rückt ins Zentrum. Kohfeldt setzt außerdem auf Sargent für Füllkrug. Der Stürmer war im Hinspiel verbal mit Kohfeldt aneinander geraten.

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Föhrenbach, Theuerkauf - Leipertz, Dorsch, Griesbeck, Schnatterer - Thomalla, Kleindienst

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Vogt, M. Eggestein, Klaassen - Osako - Sargent, Rashica

Vor Beginn: Die Ausgangslage ist klar: Heidenheim darf sich nach dem torlosen Remis im Hinspiel mit einem Sieg erstmals in der Vereinshistorie Bundesligist nennen. Den Bremern reicht dagegen ein Remis, nur bei einem 0:0 würde es in die Verlängerung gehen. Es gilt die bekannte Auswärtstorregel aus dem Europapokal.

Vor Beginn: Anpfiff ist 20.30 Uhr in der Voith Arena zu Heidenheim an der Brenz. Der Mann an der Pfeife ist der erfahrene FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Heidenheim und Werder Bremen.

© imago images / Cordon Press/Miguelez Sports

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Wie schon beim Hinspiel wird auch das Rückspiel in Baden-Württemberg nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich stattdessen die Rechte an der Übertraung gesichert.

DAZN steigt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also 20.15 Uhr, mit der Vorberichterstattung ein. Begleiten werden die Partie Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel sowie Experte Ralph Gunesch.

Neben den Relegationsspielen hat DAZN auch jede Menge weiteren Spitzensport im Portfolio. So zeigt das "Netflix des Sports" unter anderem alle Spiele der Serie A und der Primera Division. Wer noch nicht DAZN -Kunde ist, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos testen . Danach müssen Kunden monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro zahlen.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre