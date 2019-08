Tennis Spiel, Satz und Sieg für die Liebe

Facebook

Alison van Uytvanck schlug Greet Minnen beim Tennis-Turnier in Karlsruhe 6:4, 1:6, 6:1. Eigentlich ist das nichts Außergewöhnliches, wenn die beiden Damen nicht seit drei Jahren eine Beziehung führen würden und es das erste Duell auf dem Platz gewesen wäre.

Bei den All England Tennis Meisterschaften in Wimbledon spielte das Paar Seite an Seite im Doppel und kam dabei in die zweite Runde. Damals sagte Van Uytanck dem Guardian: "Ich bin homosexuell, nicht krank." Sie wünschte sich mehr Coming-Outs. "Das wäre etwas Gutes, das würden Männer zu schätzen wissen. Wenn mehr Menschen ihr Coming-Out hätten, würde es helfen, es einfacher zu machen." Die beiden waren übrigens das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Wimbledon serviert hat - noch ein Sieg für die Liebe.