Eigentlich verlief das Heimrennen für Formel-1-Legende Fernando Alonso vor knapp zwei Monaten in Barcelona alles andere als perfekt. Mit großen Erwartungen vor tausenden spanischen Fans ins Wochenende gegangen, schaute am Ende nur Platz neun für den 40-Jährigen heraus. Nun bekommt Alonso beim GP von Österreich eine zweite Chance - in gewisser Art und Weise. "Das Rennen hier ist für mich speziell, eine Art halber Heim-Grand-Prix, da ich schon einige Zeit in Österreich verbracht habe in den letzten Monaten mit meiner Freundin", erklärte er am Donnerstag.

Der Grund dafür ist klar: Seit einiger Zeit ist der Weltmeister von 2005 und 2006 mit der österreichischen TV-Moderatorin Andrea Schlager liiert. Das brachte für ihn nicht nur schöne Momente. "Ich war im Winter hier in Österreich und kann sagen, dass mich diese Zeit noch härter gemacht hat. Als Spanier ist man solche Temperaturen einfach nicht gewohnt. Da ist es jetzt im Sommer schon schöner, mit den bunten Farben in den Bergen", sagte Alonso und fügte hinzu: "Es ist richtig schön hier zu sein, da sie ja auch aus der Steiermark kommt."

Dennoch sieht der Spanier keine Verbindung zwischen seinem jüngsten Liebesglück und den starken Resultaten in dieser Saison. "Ich glaube nicht, dass diese Sachen zusammenhängen. Das Auto wird einfach laufend besser, wir bringen ständig Updates und hören nicht auf, zu entwickeln." Deshalb erhofft sich der Routinier auch ein starkes Rennen am Wochenende, um den weißen Fleck auf seiner Formel-1-Landkarte auszumerzen. "Die Strecke war nicht gut zu mir in der Vergangenheit. Es ist, glaube ich, eines der wenigen Rennen, in dem ich noch nie ein Podium holen konnte. Ich hoffe, dass wir am Wochenende zumindest die Chance dazu haben."