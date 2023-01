KTM-Pilot Matthias Walkner ist bei der elften Etappe der Rallye Dakar zu Sturz gekommen und musste mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Er befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus Dammam, wohin sich auch der KTM-Teamarzt begeben wird. Teamkollege Kevin Benavides war bei Kilometer 55 als erster vor Ort und leistete Erste Hilfe.

Walkner nach seinem Sturz. ©

„Ich hab eine Abrisskante übersehen und bin in einen kleinen Gegenhang gesprungen, eigentlich war es nicht so wild, aber es hat mich in die Kompression reingestaucht", sagt Walkner. "Das Motorrad hat voll durchgeschlagen, sodass ich mit dem Hintern Vollgas auf die Sitzbank bzw. den Kotflügel aufgeschlagen bin. Ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas im Rücken nachgibt und bin dann auch gestürzt. Es war ein Stich im unteren Rückenbereich und hat sich so angefühlt als ob etwas nachgegeben hat. Ich kann aktuell alles bewegen und spüre auch alles, lediglich ein leicht unterschiedliches Gespür in beiden Beinen und ein leichtes Kribbeln im Rückenbereich. Ich bin in guten Händen, alle kümmern sich sehr um mich."