Der EC-KAC teilt mit, dass den Importspielern Josh Teves und Nolan Moyle keine Angebote hinsichtlich einer Verlängerung der Zusammenarbeit unterbreitet wurden. Beide hatten sich im Verlauf der abgelaufenen Saison 2025/26 – der Abwehrspieler im November, der Stürmer im Januar – den Rotjacken angeschlossen und Verträge bis zum Ende der Spielzeit unterfertigt. Diese werden seitens des Klubs nicht erneuert, da die Sportliche Leitung zukünftig auf beiden Positionen personell alternative Wege einschlagen will.

Josh Teves (31) debütierte am 26. November 2025 im rot-weißen Trikot und verbuchte bei seinem Premierenauftritt auswärts in Innsbruck gleich einen Hattrick. Von einer kurzen, sich über vier Partien erstreckenden Verletzungspause in der zweiten Januarhälfte abgesehen, bestritt der Kanadier danach alle Saisonspiele des EC-KAC. Aus insgesamt 30 Einsätzen stehen für den Abwehrspieler 16 Scorerpunkte (sieben Treffer, neun Vorlagen) sowie ein Plus/Minus-Rating von +9 zu Buche.

Nolan Moyle (27) wechselte erst Ende Januar nach Klagenfurt, wo er den Kaderplatz des langzeitverletzten Thomas Hundertpfund einnahm. Anders als der Kapitän wurde der US-Amerikaner allerdings vornehmlich am Flügel eingesetzt, wo er ab seinem zweiten Einsatz einen Point Scoring Streak über sechs Spiele hinlegte. In Summe sammelte der Stürmer in zwölf Begegnungen solide neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Assists), sein Plus/Minus-Wert von -5 stellte allerdings auch den zweitniedrigsten aller Kaderspieler dar.