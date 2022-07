Halbzeit in Brighton, ÖFB-Frauen Stand jetzt im Viertelfinale

Live. Für Österreichs Frauen-Fußballnationalteam geht es bei der Europameisterschaft in England gegen Norwegen um das Viertelfinal-Ticket. Nicole Billa brachte die ÖFB-Frauen per Kopf in Führung (37.). Hier sind Sie live am Ball!