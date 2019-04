Kleine Zeitung +

Vor Cup-Schlager zwischen GAK und Salzburg Rene Aufhauser: „Der GAK wird für mich immer speziell bleiben“

Rene Aufhauser holte mit dem GAK in der Saison 2003/04 das Double. Heute ist er Co-Trainer in Salzburg. Am Mittwoch treffen die beiden Klubs im Cup-Halbfinale aufeinander.