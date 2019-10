Nach dem 4:0 bei Borussia Mönchengladbach und dem 1:1 gegen AS Roma ist für den Wolfsberger AC ein Aufstieg ins Sechzehntel-Finale der Europa League nicht mehr Utopie.

Graz bleibt die Europa League-Heimstätte des WAC © Daniel Raunig

360 Fußball-Minuten sind in der Europa League-Gruppenphase für den WAC noch zu spielen. In dieser Zeit kann vieles passieren. Und nach wie vor haben die Wolfsberger eine reele Chance, die K.O.-Phase zu erreichen. Es ist keine Hätti-Tätti-Wari-Diskussion, aber früh genug sollte man sich damit beschäftigen. Wo also bestreitet der WAC im Falle eines Aufstiegs tatsächlich das Heimspiel im Sechzehntel-Finale, das grob für Februar 2020 terminisiert wäre?