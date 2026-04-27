Nichts zu holen gab es für Hartberg im Heimspiel gegen den LASK. Zum ersten Mal gingen die Oststeirer in der Meistergruppe beim 1:5 so richtig unter, wenngleich die Leistung über weite Strecken ansprechend war. „Wir haben in der zweiten Hälfte alles oder nichts gespielt, da ergeben sich dann natürlich Räume. Zwischendurch waren wir dem 2:3 sehr nahe, das haben wir leider nicht gemacht und bekommen im Gegenzug dann die Tore. Das kann passieren, die Leistung war absolut okay“, erklärte Obmann Erich Korherr.

Der Oststeirer ist nach dem Abschied von Manfred Schmid nach Saisonende auf der Suche nach einem neuen Trainer, der den neuen TSV-Weg mit weniger Legionären und mehr heimischen Talenten prägen soll. Aus dem Vereinsumfeld war zu vernehmen, dass es wohl einer der logischen Kandidaten werden soll. Markus Schopp, Jürgen Säumel, Gerald Scheiblehner und Mitja Mörec sollen hoch im Kurs stehen. „Es dauert sicher noch ein bisschen. Wir werden alle Angebote, die hereinkommen, prüfen und uns dann auf zwei bis drei Personen festlegen, mit denen wir in intensive Gespräche gehen“, erklärte Korherr. Fix ist: der neue Coach wird aus Österreich kommen. „Das ist klar, obwohl es schon faszinierend ist, wie viele internationale Trainer sich anbieten bei uns.“

Havel vor dem Absprung?

An der Kaderplanung soll der neue starke Mann dann bereits involviert sein. „Mit den Stammkräften haben wir weitestgehend verlängert, bei den Neuzugängen wird der neue Trainer dann sicher schon dabei sein.“ Apropos Stammkräfte. Jürgen Heil hat ein Angebot vorliegen, „die Entscheidung liegt jetzt bei ihm“, sagt Korherr, der auch mit Paul Komposch verlängern möchte. Den Ehrentreffer von Stürmer Elias Havel sah der Obmann gelassen, obwohl es den Marktwert des 23-Jährigen wohl noch einmal um ein paar Euros nach oben schraubte. „Wir denken nicht in Euros, sondern wollen, dass er in Hartberg bleibt. Deshalb denken wir in Toren.“ Eine fixe Ablösesumme hat er nicht im Kopf. „Sollte ein Angebot kommen, das für alle passt, also auch für ihn persönlich, dann werden wir darüber nachdenken und schauen wohin die Reise geht.“