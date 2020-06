Die Rote Karte für Nestor El Maestro im Salzburg-Spiel bedeutet ein Spiel Sperre für den Sturm-Trainer. Co-Trainer Nikon El Maestro wird am Sonntag (17 Uhr) in Hartberg coachen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nestor El Maestro © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel nach Wiederbeginn der Meisterschaft ist der sechste Tabellenplatz für den SK Sturm aktuell einzementiert. Selbst ein Sieg am Sonntag (17 Uhr) im steirischen Derby auswärts gegen Hartberg würde daran nichts ändern. Die Grazer stecken in einer Abwärtssspirale und ein Entkommen ist nicht in Sicht. Mit den drei Ausschlüssen bei der 1:5-Pleite gegen Salzburg haben sich die Schwarz-Weißen immens geschwächt, im Spiel und für die Zukunft. Isaac Donkor „steht“ nach der gelb-roten Karte für ein Spiel. Über die Höhe der Sperren bei Lukas Spendlhofer (Rote Karte) und Nestor El Maestro (Rote Karte für einen Trainer erstmals in der Bundesliga) entscheidet der Strafsenat.