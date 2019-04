Facebook

Philipp Wiesinger und Peter Michorl bejubeln den Sieg in Graz für den LASK © GEPA pictures

Lange Zeit sah es so aus, als ob der SK Sturm Titelverteidiger RB Salzburg auch diese Saison frühzeitig zum Meister machen würde, dank eines zweiten Sieges gegen den LASK binnen weniger Tage. Denn nach dem 2:1 zu Wochenmitte führten die Grazer auch vor eigenem Publikum bis zur 65. Minute mit 2:1 – ein Ergebnis, dass die erfolgreiche Titelverteidigung für die beim WAC unterlegenen Salzburger trotzdem perfekt gemacht hätte. Doch es kam anders: Ein Doppelschlag des LASK drehte das Spiel binnen drei Minuten. Und Sturm ist damit punktgleich mit der Wiener Austria und dem SKN St. Pölten Vierter. Und Salzburg muss noch ein wenig warten, ehe der Titel feststeht.

Das Spiel in Graz begann mit einer Trauerminute für den verstorbenen Tormann Refik Muftic und das verstorbene Fanklub-Mitglied Heimo, dem die Fans auf der Nordtribüne gedachten. Und es begann mit einem Übergewicht für den LASK.

HIER geht es zum Datencenter und zum Ticker der Partie

Die erste Großchance gab es für den LASK und zwar genau so, wie es die Oberösterreicher gerne haben – einen Fehler des Gegners im Spielaufbau mit frühem Pressing provozieren und dann auch zu nützen. In diesem Fall war es Stefan Hierländer, dem der Fehler unterlief. Der Sturm-Kapitän spielte einen schlechten Querpass, Peter Michorl spritzte dazwischen und leitete den Angriff der Linzer blitzschnell ein. Pass nach außen, Flanke auf Samuel Teteh, der am Fünfer völlig frei zum Kopfball kam. Doch Jörg Siebenhandl reagierte gut genug und brachte den Ball – auf Raten - unter Kontrolle. Und dank dieser Chance war Sturm noch die ersten Minuten verunsichert, erst nach rund fünf Minuten fand sich die schwarz-weiße Defensive, hatte aber ab diesem Zeitpunkt die Partie großteils unter Kontrolle.

Im Spiel nach vorne versuchte man ebenso, Akzente zu setzen. Allerdings blieb es über weite Strecken beim Versuch. Solo-Spitze Markus Pink war bei der LASK-Verteidigung rund um Gernot Trauner bestens aufgehoben. Zwar rackerte der Kärntner, aber richtig durchsetzen konnte er sich nicht. So blieb die Partie ein gegenseitiges Abtasten, ein Versuch, die Defensive des Gegners auszuspielen (Sturm), oder sie bei Ballgewinn zu überrennen (LASK). Der hatte so zumindest in der 19. Minute die zweite große Chance, doch Michorls Schuss vom Sechzehner rollte knapp am Tor vorbei.

Der erste Ball aufs Tor von Sturm brauchte bis zur 21. Minute, doch Lukas Spendlhofers Kopfball fiel aus zehn Metern zu schwach aus. Fast postwendend entstand aber die glückliche Führung für die Gäste aus Oberösterreich: Nach einer Ecke durch Michorl herrschte Chaos im Sturm-Strafraum, der Ball fiel Philipp Wiesinger aufs Knie und von dort ins Tor. Die Führung schien aber für Sturm auch Startschuss zu sein, mehr auf den Endzweck zu spielen. Die Bemühungen, zum Abschluss zu kommen, wurden intensiviert – und dann war es vor allem Stefan Hierländer der zu Beginn mitunter noch unglücklich agiert hatte, der dem Spiel wohl die entscheidende Wendung gab.

Traumtor zum Ausgleich

Zunächst leitete der Sturm-Kapitän mit einem wunderbaren langen Pass auf Jakob Jantscher einen Konter ein, die Jantscher-Flanke wurde per Kopf zu kurz abgewehrt – und so schlug wieder die Stunde von Hierländer. Denn der nahm den Ball aus rund 18 Metern direkt und versenkte ihn über LASK-Goalie Alexander Schlager im Kreuzeck zum Ausgleich. Und dann, praktisch mit dem Pausenpfiff, war es wieder Hierländer, der per Kopf wunderbar in die Mitte auf Markus Pink ablegte, der wie schon in Linz traf. Diesmal allerdings ganz ohne Stolperer oder Knie, sondern wunderbar.

Kiteishvili muss verletzt raus

Auch nach dem Wechsel war es zunächst der LASK, der zu Chancen kam. Aber der eingewechselte Dominik Frieser scheiterte zunächst. Doch der LASK hatte klar das Kommando übernommen, schnürte Sturm ein. Dazu mussten die Grazer einen Ausfall wegstecken, ein Opfer einer kleinen „Fehde“ zwischen Hierländer und Michorl. Zunächst hatte der LASK-Spieler nämlich reklamiert, dass er einen Ellbogencheck von Hierländer bekommen habe. In der nächsten Aktion drückte er seinen Gegenspieler so weg, dass der genau seinen Teamkollegen Otar Kiteishvili unterlief. Der Georgier knallte mit dem Kopf aufs Spielfeld, taumelte nach einer ersten Versorgung vom Spielfeld, musste aber ausgetauscht und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Steirertor zum Ausgleich

Die Linzer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Mit der Umstellung auf Dreierkette hinten und Frieser am Flügel klappte es weit besser als vor der Pause, die Grazer unter Druck zu setzen. Und doch brauchte es für den Ausgleich dann die Mithilfe des sonst so sicheren Jörg Siebenhandl: Denn der wollte einen Schuss zentral aufs Tor von Michorl aus fast 30 Metern einfach nur fangen. Doch das misslang gründlich, Siebenhandl schlug sich den Ball ins eigene Tor – ein echtes „Steirertor“ für den Schlussmann der Grazer.

Damit nicht genug: Nicht einmal drei Minuten später schlug es nämlich schon wieder ein, diesmal war es Thomas Goiginger, der von der Strafraumgrenze abzog und Siebenhandl diesmal keine Chance ließ. Und plötzlich war Sturm wieder unter Zugzwang, Trainer Roman Mählich brachte Emeka Eze und Lukas Grozurek zur Verstärkung der Offensive, Jantscher (73.) hatte aus halbrechter Position auch eine Schusschance, diesmal aber war Schlager zur Stelle.

Viel mehr war nicht mehr drinnen, der LASK blieb eher gefährlicher und forderte nach Attacken an Joao Victor und Ullmann sogar zweimal Elfer, aber Schiedsrichter Gerhard Grobelnik sah diese Elfer nichts. Letztlich machte es für die Oberösterreicher keinen Unterschied, ihnen gelang die Revanche für die Heimpleite am Mittwoch. Und Sturm? Verpasste es mit der Niederlage, eventuell sogar noch die Tür zu Platz zwei in der Meisterschaft weit aufzumachen und gemeinsam mit dem WAC Druck nach oben auszuüben. Und nach wie vor wartet Sturm seit Dezember darauf, wenigstens zwei Spiele in Serie zu gewinnen. Es war zudem schon die vierte Niederlage im sechsten Spiel der Meistergruppe.