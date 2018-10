Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Jauk, Kienast, Ehrenreich, Hölzl und Troger © TWITTER

Im Rahmen des Mitgliederabends des SK Sturm in der Raiffeisen-Zentralbank in Raaba wurden auch drei ehemalige Spieler in den schwarz-weißen Legendenklub aufgenommen. So wurden Roman Kienast, Martin Ehrenreich und Andreas Hölzl von Präsident Christian Jauk sowie Vorstandsmitglied Herbert Troger geehrt.

Der Legendenklub wurde vor am 10. Mai 2017 ins Leben gerufen - aufgenommen wird jeder Spieler, der zumindest 150 Partien für die Schwarz-Weißen absolviert hat.

Legendenehrung! Das sind die drei Neuen: Roman #Kienast, Martin #Ehrenreich und Andreas #Hölzl werden für ihre Verdienste rund um den @sksturm in den schwarz-weißen Legendenklub aufgenommen! 🖤#sturmgraz pic.twitter.com/Wbs5Yms6es — SK Sturm Graz (@SKSturm) 16. Oktober 2018