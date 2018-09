Facebook

© GEPA pictures

Ein Doppelschlag von der Wiener Austria besiegelte das Cup-Aus für den SK Sturm. Und spätestens jetzt sollte klar sein: Der SK Sturm steckt in der Krise. Und zwar ordentlich.

Von den vergangenen neun Pflichtspielen hat Sturm nur eines gewonnen - und zwar beim 3:2 in der Südstadt gegen die Admira am 15. September. Dazu holten die Grazer drei Remis und verloren fünf Mal.

Besonders auffällig: Zu Null spielten die Schwarz-Weißen in diesen neun Partien nie, überhaupt gab es mit Ausnahme des 2:0-Cupsieges zum Auftakt gegen den unterklassigen Verein Siegendorf keine Partie in dieser Saison, in der Sturm keinen Gegentreffer hinnehmen musste.

Zurück zum aktuellen Negativlauf: In den jüngsten neun Spielen erzielte die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel sieben Tore, hat aber 18 erhalten.

Und auch die kommenden Aufgaben haben es in sich: Am Sonntag muss Sturm auswärts beim Tabellenzweiten LASK bestehen, danach folgt das Heimspiel gegen Spitzenreiter Salzburg, ehe in der Liga das Auswärtsspiel in Wien, wieder bei der Austria, stattfindet...

Und so feierte die Austria ihren Sieg: