Neo-Austrianer Uros Matic"Die Sturm-Fans sind nicht böse"

In der kommenden Saison wird Uros Matic das Dress der Wiener Austria überziehen. Der ehemalige Mittelfeldakteur des Sk Sturm Graz will mit den Veilchen einen Titel holen und glaubt nicht an böse Blicke der Sturm-Fans.

Uros Matic wird in der kommenden Saison für die Wiener Austria auflaufen. © APA

Ende Mai gab die Wiener Austria die Verpflichtung von Uros Matic bekannt, nicht nur die Fans der SK Sturm Graz dürfte das überrascht haben. Matic spielte im Herbst 2016 insgesamt 22 Spiele für die Grazer und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck bei vielen Fans. Trotz des Wechsels zu den Violetten glaubt er nicht an Anfeindungen seitens der Sturm-Fans. "Ich habe mit einigen Sturm-Fans gesprochen, sie hegen keine negativen Gefühle mir gegenüber. So ist der Fußball nunmal. Sturm ist ein großer Klub, der mir sehr geholfen hat. Ich hatte eine tolle Zeit in Graz. Das kann ich nicht verleugnen", sagte Matic gegenüber LAOLA1.

Mit den Veilchen will der 28-Jährige diese Saison hoch hinaus. In Dänemark gelang ihm mit dem FC Kopenhagen das Double, das will er in Österreich wiederholen. "Es ist immer toll Titel zu holen, ich will dieses Gefühl wieder erleben", erzählt er.

Bei den Hauptstädtern wird er gemeinsam mit einem alten Bekannten auflaufen. Mitspieler James Jeggo kennt Matic noch von seiner Zeit beim Sk Sturm Graz. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass er hier ist. Er ist ein Profi, ein toller Spieler. Und außerdem ein guter Freund von mir", so Matic.

