Die Aufregung ist ziemlich groß beim DSV Leoben nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Insolvenz der Ancor Group, der auch Hauptsponsor KAIF zumindest bis September angehörte. Allerdings wird die Lage beschwichtigt, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. In einer auch in den sozialen Medien verbreiteten Erklärung erklärt Obmann Mario Bichler, dass der DSV in finanzieller Hinsicht „stabiler denn je“ dastehen würde. Jedenfalls seien „bis zum heutigen Tage alle Sponsorengelder gezahlt“ worden.