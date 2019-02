Facebook

© APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Real Madrid hat Kurs auf das Viertelfinale der Fußball-Champions-League genommen. Der Titelverteidiger gewann im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen Ajax Amsterdam mit 2:1. Noch klarere Verhältnisse herrschten in der zweiten Mittwoch-Partie, die im Londoner Wembley-Stadion mit einem 3:0-Heimsieg von Tottenham über Borussia Dortmund endete. Die Retourpartien steigen am 5. März.

In Amsterdam stand die erste Hälfte über weite Strecken im Zeichen der Gastgeber. Ajax ließ Real mit starkem Pressing kaum Luft zum Atmen und kam auch zu Chancen, so etwa in der siebenten Minute, als Noussair Mazraoui daneben zielte. Zudem traf Dusan Tadic in der 26. Minute nur die Stange. Zehn Minuten später scheiterte Hakim Ziyech an Real-Goalie Thibaut Courtois.

In der 37. Minute leistete sich der Schlussmann nach einem Corner eine Unsicherheit, Nicolas Tagliafico staubte per Kopf zum vermeintlichen 1:0 für die Niederländer ab. Der Treffer wurde allerdings wieder zurückgenommen, weil sich herausstellte, dass Courtois beim Kopfball des Argentiniers vom im Abseits stehenden Tadic behindert worden war. Damit wurde erstmals in der Champions-League-Geschichte ein Tor durch den Videobeweis aberkannt. Das technologische Hilfsmittel war in der "Königsklasse" erstmals am Dienstag im Einsatz.

Champions League: Die besten Bilder des Spieltages Tottenham Hotspur empfing den BVB im Wembley-Stadion. Die Londoner bauen aktuell ihr Stadion um AP Tottenham Hotspur APA/AFP/ADRIAN DENNIS Borussia Dortmund APA/AFP/GLYN KIRK Die Fans machten schon beim Aufwärmen mächtig Radau AFP Vor dem Spiel wurde den beiden Spielern Emiliano Sala und Gordon Banks gedacht AP Emiliano Sala und Gordon Banks auf der Videoleinwand AFP Dortmunds Trainer Lucien Favre war voller Vorfreude AFP Im Spiel wurde er dann schon emotionaler AP Dortmunds Jadon Sancho machte vor dem Spiel einen Rundgang im Wembley AP Die Dortmunder konnten auf die rege Unterstützung der Fans bauen AP AP Dortmund-Verteidiger Achraf Hakimi gegen Mittelfmann Moussa Sissokoeld AP AP AP Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino AP AP AP In der 47. Minute sollte ihr Liebling den ersten großen Auftritt haben AFP Son Heung-Min verwandelte eine Flanke zum 1:0 APA/AFP/GLYN KIRK Der Korenaer drehte jubelnd ab AP AP AP Jan Vertonghen traf in der 83. Minute zum 2:0 AP Vertonghen war aber nicht der letzte Torschütze APA/AFP/ADRIAN DENNIS Fernando Llorente (#18) traf kurz nach seiner Einwechslung zum 3:0-Endstand APA/AFP/GLYN KIRK Real Madrid war unterdessen in Amsterdam zu Gast und holte einen Sieg (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) Die Niederländer werden es im Rückspiel nicht einfach haben (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND (EMMANUEL DUNAND) Vor dem Spiel geigte aber ein anderer: Andre Rieu (c) AP (Peter Dejong) Dann wurde es ruppig - ein feines Spiel (c) APA/AFP/OLAF KRAAK (OLAF KRAAK) (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) Hakim Ziyech traf zum 1:1 - das reichte aber nicht (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) Er ließ sich auch ordentlich feiern (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) (c) AP (Peter Dejong) (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND (EMMANUEL DUNAND) (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS) (c) AP (Peter Dejong) Ajax-Trainer Erik Ten Hag konnte die Niederlage aber nicht verhindern (c) AP (Peter Dejong) (c) AP (Peter Dejong) (c) AP (Peter Dejong) (c) AP (Peter Dejong) Real Madrid jubelte über einen 2:1-Auswärtssieg (c) AP (Peter Dejong) (c) AP (Peter Dejong) 1/44

Ajax ließ sich davon vorerst nicht beirren und setzte Real auch noch zu Beginn der zweiten Hälfte unter Druck. Nach einem von Courtois entschärften Neres-Schuss (52.) übernahmen allerdings die Spanier immer mehr die Kontrolle. Die Folge war das Tor durch Karim Benzema, der nach mustergültiger Vorarbeit von Vinicius junior ins Kreuzeck traf. Danach kämpfte sich Ajax mit dem 1:1 durch Ziyech (75.) noch einmal zurück, musste aber in der 87. Minute doch noch das entscheidende Gegentor hinnehmen. Der eingewechselte Marco Asensio scorte nach Pass von Dani Carvajal. Sekunden vor Schluss rettete Courtois bei einer Top-Gelegenheit von Kasper Dolberg.

Auch Tottenham machte im Finish alles klar. Davor hatten beide Teams in einer ausgeglichenen ersten Hälfte Chancen vorgefunden, die Gastgeber bei einem knappen Fehlschuss von Lucas Moura (7.), die Deutschen bei von Keeper Hugo Lloris parierten Versuchen durch Christian Pulisic (15.) und Dan-Axel Zagadou (45.).

Die Führung der Londoner folgte kurz nach der Pause, als Son eine Maßflanke von Jan Vertonghen volley versenkte (47.). Danach wurde offensichtlich, dass Tottenham das Fehlen von Harry Kane und Dele Alli besser verkraften konnte als der BVB die Abwesenheit von Marco Reus. Die Spurs ließen in der Defensive nichts mehr anbrennen und dürfen dank der späten Treffer von Vertonghen (83.) und Fernando Llorente (86.) schon mit dem Viertelfinale planen. Die Dortmunder hingegen sind schon seit vier Partien sieglos.