Eine schlimme Entdeckung machte am Dienstagmorgen ein Jogger im deutschen Lindau am Bodensee. Nach ersten Meldungen hatte er die Leiche an einer Brücke im Lindenhofpark im Stadtteil Bad Schachen entdeckt. Gegen sechs Uhr morgens hatte der Jogger die Einsatzkräfte verständigt, als er die weibliche Person erhängt unterhalb einer Brücke aufgefunden hatte, berichtet der ORF Vorarlberg. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an, der Park wurde gesperrt.

Die Kriminalpolizeistation Lindau hat den Fall in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Schwaben-Südwest in Kempten übernommen, die Identität der Frau konnte inzwischen geklärt. „Aktuell prüfen die Polizeikräfte, ob es sich um einen Suizid oder um ein Tötungsdelikt handeln könnte.“ Der Park wird im Moment auf weitere Spuren untersucht.