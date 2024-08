Der SK Rapid und der LASK haben in der neuen Ligaphase der Conference League attraktive, aber auch machbare Lose gezogen. Die Hütteldorfer bekommen es unter anderem mit dem dänischen Spitzenclub FC Kopenhagen und Basaksehir Istanbul zu tun, der LASK bekam Fiorentina, den Finalisten der Vorsaison, sowie den schwedischen Topverein Djurgardens IF zugelost. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco, der erste Spieltag ist am 3. Oktober.

Die sechs Gegner aus sechs Töpfen wurden zufällig von einer Software ermittelt. Rapid, aus Topf 3 gezogen, trifft zuhause auf Kopenhagen (1), die Shamrock Rovers (4) aus Irland und den FC Noah (6) aus Armenien. Auswärtsreisen stehen zu Basaksehir (2) in die Türkei, Omonia Nikosia (3) nach Zypern und Petrocub Hincesti (5) in die Republik Moldau an.

Auftakt gegen Djurgadens

Die aus Pool 1 gezogenen Linzer tragen ihre Heimspiele gegen Djurgadens IF (2), derzeit Tabellenzweiter in Schweden, den belgischen Vertreter Cercle Brügge (4) und den isländischen Meister Vikingur Reykjavik (6) aus. Auswärts stehen die Gastspiele bei Fiorentina (1), Olimpija Ljubljana (3) in Slowenien mit den beiden Österreichern Ahmet Muhamedbegovic und Raul Florucz sowie Borac Banja Luka (5) in Bosnien und Herzegowina auf dem Programm.

Anders als in der Champions League oder Europa League gibt es im dritthöchsten europäischen Clubbewerb nur sechs statt acht Spiele in der Ligaphase. Die besten acht Teams stehen direkt im Achtelfinale, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen ein Play-off zum Achtelfinale, die weiteren zwölf Clubs scheiden aus. Das Finale findet am 28. Mai 2025 in Breslau statt.