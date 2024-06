In Norwegen ist künftig bei einigen Fußball-Spielen ausgewählte Pyrotechnik unter Auflagen erlaubt. Die Ausnahme für Fackeln und Rauchdosen wird für einen begrenzten Zeitraum für die Saisonen 2024 und 2025 in einem Versuchsprojekt gewährt, wie die norwegische Regierung mitteilte. Die Erlaubnis ist jedoch an strenge Regeln für die Stadien, Fans und die gewählten Gegenstände geknüpft und unterliegen strikten Prüfungen zur Sicherheit.

„Die Verwendung von Fackeln ist Teil der Fankultur in Norwegen. Sie schaffen eine großartige Atmosphäre und Kulisse bei Fußballspielen, vorausgesetzt, sie werden auf sichere und verantwortungsvolle Weise verwendet“, bekräftigte Norwegens Kulturministerin Lubna Jaffery. Die Verwendung von Fackeln auf den norwegischen Fußball-Tribünen war länger Gegenstand von Diskussionen im Land. Der norwegische Fußballverband, der Verband Norsk Toppfotball sowie der Verband der Frauen Toppfotball Kvinner beantragte im Frühjahr eine Ausnahme von den geltenden Vorschriften zur Nutzung ausgewählter Pyrotechnik, um die Verwendung von Fackeln in einen sicheren Rahmen zu bringen.