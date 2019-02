Facebook

© (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Die Lage beim EC Panaceo VSV spitzt sich immer mehr zu. Insgeheim hatten viele darauf vertraut oder vielmehr gehofft, dass den Villachern in der Qualifikationsrunde der Knoten aufgeht. Der Vorstand tat alles in seiner Macht stehende, um in der entscheidenden Phase eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen. Doch auch mit den drei Neuverpflichtungen Justin Maylan, Johan Eriksson und Adis Alagic kehrten die Blau-weißen mit leeren Händen aus Znaim zurück. „Wir haben im dritten Drittel keine Geduld gehabt. Jeder wollte das Spiel auf eigene Faust herumreißen. Dadurch haben wird den Faden verloren“, analysiert Gerhard Unterluggauer die Niederlage, nimmt seine beiden neuen Imports aber zugleich in Schutz: „Es war für beide das erste Spiel, die Situation war für sie nicht einfach.“



Schon heute geht es für die Adler mit dem Heimspiel gegen Linz weiter. Die Vorzeichen für diese Begegnung stimmen jedoch nicht gerade zuversichtlich. Alle vier bisherigen Duelle gegen die favorisierten Oberösterreicher gingen verloren. Dreimal gelang dem VSV nicht einmal ein Treffer. Das Torverhältnis von 4:16 spricht Bände. „Wollen wir das Play-off erreichen, brauchen wir einen Sieg“, bringt es Unterluggauer, der seine Sturmlinien neu formieren wird, auf den Punkt.

Gegen die Black Wings wird Maylan mit Blaine Down und Jerry Pollastrone zusammengespannt, Eriksson wird in der zweiten Linie mit MacGregor Sharp und Brandon Alderson einlaufen. Für die Linzer ist es der erste Auftritt in der Qualifikationsrunde. Ob die längere Pause für sie eher ein Vor- oder Nachteil ist, darüber kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass die Villacher zum Siegen verdammt sind.



Gefragt ist heute vor allem Teamgeist. Alleingänge wie im letzten Spiel werden auch gegen Linz nicht zum Erfolg führen. Das weiß auch der Trainer: „Wir müssen als Einheit auftreten. Jeder muss seine Aufgaben erfüllen und auch Vertrauen in seine Mitspieler haben. Wenn wir das über 60 Minuten tun, haben wir eine Chance drei Punkte zu holen.“

Eine weitere Niederlage würde die ohnehin schon geringen Chancen auf eine Play-off-Teilnahme der Villacher Adler mehr als nur auf ein Minimum reduzieren. Von Druck will der Unterluggauer aber nichts wissen: „Jedes Spiel bedeutet einen gewissen Druck, damit muss man im Profigeschäft aber umgehen können.“