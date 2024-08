Die Fußstapfen – jene von Hartberg-Goalgetter der Vorsaison Maximilian Entrup ­– sind groß, die Vorschusslorbeeren von Patrik Mijic ebenso. Der Kroate hat in der Vorsaison in der höchsten slowenischen Spielklasse elf Tore in 17 Runden der Rückrunde erzielt. Und in der ersten Runde des ÖFB-Cups ist der Mittelstürmer beim 11:1 gegen Bischofshofen ebenfalls gleich mit drei Treffern vorstellig geworden. In der Bundesliga wartet der 25-Jährige noch auf das erste Tor. Heute gegen die Wiener Austria wäre ein guter Zeitpunkt, um in der höchsten Spielklasse Österreichs anzuschreiben.