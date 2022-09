Die Schüler in Kärnten haben noch knapp 2 Wochen Sommer-Ferien. Nach den Sommer-Ferien fängt für die Schüler wieder die Schule an. Im letzten Jahr 2021 wurden über 30 Kinder in Kärnten wegen einem Unfall am Weg zur Schule verletzt. Das hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bestätigt. Der VCÖ, der ÖAMTC und das Kuratorium für Verkehrs-Sicherheit empfehlen deshalb, den Weg zur Schule mit den Eltern zu üben.

Der VCÖ ist der Verkehrsclub Österreich. Der Verkehrsclub Österreich setzt sich für die Sicherheit der Auto-Fahrer, Fußgänger, Rad-Fahrer, älterer Menschen und Kinder im Straßen-Verkehr ein. Der ÖAMTC ist der Österreichische Auto Motorrad und Touring Club. Der ÖAMTC hilft bei Pannen und gibt Informationen an die Auto-Fahrer weiter. Das Kuratorium für Verkehrs-Sicherheit (KfV) ist ein Verein, der sich für die Sicherheit im ganzen Verkehr einsetzt.

Sicheren Schul-Weg finden

Kinder, die neu in einer Schule anfangen oder ihre Schule wechseln möchten, müssen einen neuen und sicheren Schul-Weg finden. Das sagen die Experten. Ein Experte kennt sich bei einem bestimmten Thema gut aus. Die Eltern müssen entscheiden, was der sicherste Schul-Weg für das Kind ist. Das sagt Martin Hoffer vom ÖAMTC. Hoffer ist der Chef-Jurist vom ÖAMTC in Kärnten. Ein Jurist beschäftigt sich mit den Rechten und Gesetzen in einem Land.

Unterschiedliche Wege üben

Man kann auch beim Weg zum Einkaufen üben, wie man eine Kreuzung richtig überquert. Das sagt Marion Seidenberger. Seidenberger ist Verkehrs-Psychologin beim ÖAMTC. Ein Verkehrs-Psychologe schaut sich das Verhalten vom Menschen im Straßen-Verkehr an. Es ist wichtig, den Kindern zu erklären, was am Schul-Weg passieren kann. Man sollte das Kind aber nicht überfordern.

Melden von Gefahren-Stellen

In den letzten Jahren sind die Schul-Wege in Kärnten sicherer geworden. Das sagt Lina Mosshammer. Mosshammer ist die Expertin vom VCÖ in Kärnten. Durch Schul-Lotsen und Polizisten sind die Schul-Wege sicherer geworden. Gefahren auf dem Schul-Weg sollte man der Gemeinde oder der Schul-Direktion bekannt geben.

Helle Kleidung bei schlechtem Wetter

Es ist wichtig, dass man in der Früh keinen Stress hat. Die Eltern sollten fragen, ob es Baustellen am Weg zur Schule gibt. Man kann unterschiedliche Gefahren-Situationen üben. Auch die Sicht bei schlechtem Wetter ist sehr wichtig. Kinder sollen wissen, dass sie bei schlechtem Wetter von den Auto-Fahrern nicht gut erkannt werden. Wenn es regnet oder dunkel ist sollte man eine helle Kleidung tragen, die gut sichtbar ist. Auch leuchtende Anhänger können helfen besser gesehen zu werden. Das sagt Seidenberger. Eltern müssen ihren Kindern erklären, bei welchen Personen sie ins Auto einsteigen dürfen.