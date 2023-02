Für die ehemalige österreichische Kaiserin Maria Theresia wird in Triest ein Denkmal aufgestellt. Am 7. Februar wird offiziell eine riesige Münze mit ihrem Bild darauf eingeweiht. Die Münze ist 17 Tonnen schwer und steht aufrecht, teils in den Boden versenkt. Nachts soll die Münze beleuchtet werden. Kaiserin Maria Theresia war für die Entwicklung der Stadt Triest sehr wichtig.

Mehrere Denkmäler

In Triest gibt es schon Denkmäler für mehrere andere österreichische Kaiser. Ebenso gibt es in Triest viele alte Gebäude aus der Zeit der Habsburger-Monarchie. Triest gehörte für lange Zeit zur österreichischen Monarchie der Habsburger. Die Habsburger waren die österreichische Kaiser-Familie. Seit dem Ende der Habsburger-Monarchie 1918 gehört Triest zu Italien.