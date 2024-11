Der Niederländer Max Verstappen hat beim Formel-1-Rennen in Las Vegas (USA) zum 4. Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen. In den letzten 2 Rennen diese Saison kann er in der Gesamt-Wertung nicht mehr überholt werden. Beim Rennen gestern (24. November) in der US-amerikanischen Stadt Las Vegas schaffte Verstappen den 5. Platz.

Wenige Fahrer haben öfter die Weltmeisterschaft gewonnen

Nur Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher und Lewis Hamilton haben öfter als Verstappen die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen. Max Verstappen fährt seit 2016 für das Formel-1-Team von Red Bull und hat 4-mal in Folge die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen.