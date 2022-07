Aufräumarbeiten in Kärnten nach heftigen Gewittern

Schon in der Nacht auf Mittwoch haben in Kärnten heftige Unwetter schwere Schäden verursacht. Am Donnerstag gingen die Aufräumarbeiten in den besonders stark betroffenen Gemeinden Treffen und Arriach weiter. Unterstützt wurden die Aufräumarbeiten von einem neu eingesetzten Katastrophenzug der Feuerwehr. Am Donnerstag waren insgesamt 650 Menschen im Einsatz.