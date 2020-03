Über 3.600 bestätigte Corona-Fälle in Österreich

Bis Montag in der Früh haben sich in Österreich mehr als 3.600 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Am Sonntag waren es zur selben Zeit 3.026 Corona-Fälle. Das heißt, dass es in nur 24 Stunden um fast 20 Prozent mehr Corona-Fälle in Österreich gab. Das ist mehr als in den Tagen zuvor. Bis Montagfrüh sind 16 Menschen an dem Virus gestorben.