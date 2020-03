In Europa werden 4 Mittel gegen den Corona-Virus getestet

Auf der ganzen Welt wird nach einem Mittel gegen den Corona-Virus gesucht. Bis jetzt wurde noch kein wirksames Medikament gefunden. In Europa beginnen nun klinische Tests mit 4 verschiedenen Mitteln. Das heißt, diese Mittel werden an Patienten ausprobiert.

© APA (AFP/GETTY IMAGES)

Die klinischen Tests finden in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Großbritannien und den Niederlanden statt. Getestet werden die Medikamente an rund 3.200 Corona-Kranken, die in Krankenhäusern behandelt werden.