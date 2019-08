Mehrere kleine Parteien treten bei Nationalrats-Wahl an

Viele Parteien wollen bei der Nationalrats-Wahl am 29. September antreten. Kleine Parteien müssen dafür aber Unterschriften in der Bevölkerung sammeln, wenn sie bisher nicht im Nationalrat vertreten waren. 2.600 Unterschriften sind notwendig, damit eine Partei in ganz Österreich bei der Nationalrats-Wahl antreten darf.