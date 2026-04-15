Mit 14 wurde sie als Model entdeckt, mit 21 Jahren sagte sie „Ja“ zum RTL-Dschungelcamp und ab dann war die Kärntnerin Larissa Marolt als „Drama-Queen“ gebrandmarkt. Doch tatsächlich hat ihr die TV-Show viele Fenster geöffnet, wie sie beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung in Klagenfurt erzählte. Sie gab im fair&female Podcast eines ihrer sehr raren Interviews und die heute 33-Jährige Frau hat viele mit ihren Ansichten, ihrer Reife und ihrem Witz überrascht. Gerade erst hat sie zudem ihre Kooperation mit dem Kärntner Unternehmen Jaques Lemans bekannt gegeben. Sie ist also international, national und regional tätig. Was sie in Zukunft noch so vor hat und was sie auf die Frage, ob sie ein schwieriger Mensch sei, antwortet, ist ebenfalls Teil des spannenden Gesprächs.

Live-Podcast mit Larissa Marolt gleich hier hören