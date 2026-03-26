Er verbrachte – bis auf zwei Ausflüge nach Schweden und die Slowakei – seine gesamte Karriere beim KAC, lief rund 800 Mal für die Rotjacken auf und wirkte bis 2025 im Management des Rekordmeisters.

Warum war der Name Reichel für ihn oft eine Bürde? Wie hat ihn sein Mentor Jan Mertzig zum Profi geformt? Und wie fühlt es sich an, nach Jahren im Management plötzlich wieder beim HC Köttern in der „Fuchsgruabn“ auf dem Eis zu stehen? Ein ehrlicher Talk über eine Zigarette beim Rad-Training, fitte Torhüter und das Leben nach dem Eishockey.

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