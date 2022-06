Dürre in Italien: Salzwasser bedroht Ebene um Fluss Po

Trotz einiger Niederschläge bleibt der Wassermangel in der Ebene um den Po, dem längsten Fluss Italiens, akut. Die Durchflussmengen sind weiterhin gering. Als Folge dringt Meerwasser der Adria immer mehr in die Flussmündung ein. Dadurch vermischt sich das Süß- mit dem Salzwasser und trocknet das Gelände um den Fluss herum aus. Der Salzkeil - das Vordringen des Meeres in das Delta - liegt bereits bei über 30 Kilometern - ein Rekordwert.