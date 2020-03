Jackpot-Premiere im Lotto "6 aus 45"

Eine Premiere bei "6 aus 45" hat am Sonntag die Lotto-Gewinnermittlung gebracht: Es gab weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl - und beim Fünfer mit Zusatzzahl war es bereits die zweite Ziehung in Folge ohne Treffer. Diese Konstellation gab es in der gut 33-jährigen Lotto-Geschichte noch nie.