Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Gewitter im Südburgenland

Lokale Gewitter haben in der Nacht auf Donnerstag für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Südburgenland gesorgt. In den Bezirken Jennersdorf und Güssing waren Bäume umgestürzt sowie Straßen und Keller überschwemmt, berichtete die Landessicherheitszentrale am Donnerstag gegenüber der APA. Insgesamt standen 13 Feuerwehren im Einsatz.