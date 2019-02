Russland fordert von USA schnellen Truppenabzug aus Syrien

Russland fordert die USA auf, den angekündigten Abzug ihrer Soldaten aus Syrien so schnell wie möglich umzusetzen. "Wir wissen, dass US-Präsident Donald Trump aktiv daran arbeitet, seine Wahlversprechen einzuhalten. Doch das passiert in der US-Politik nur in seltenen Fällen", sagte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Sotschi am Schwarzen Meer.