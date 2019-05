Treffen unter Freunden: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zu Besuch in Budapest bei Ungarns Premier Viktor Orban. Bei der Pressekonferenz sagte Orban, er unterstütze den EVP-Spitzenkandidaten Weber nicht mehr.

Strache in Budapest

Strache und Vilimsky bei Orban in Budapest © APA/SZECS?DI BALÁZS

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban und seine Fidesz-Partei unterstützen den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, für die EU-Wahlen nicht mehr. "Wir suchen nach einem neuen Kandidaten", sagte Orban am Montag in Budapest in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Weber habe nämlich gesagt, dass er mit den Stimmen der Ungarn nicht EU-Kommissionspräsident werden wolle, begründete Orban die geänderte Position seiner Partei. "Wenn jemand ein Land so beleidigt, dann kann der Ministerpräsident dieses Landes seine Kandidatur nicht mehr unterstützen."

Manfred Weber Foto © APA/dpa/Peter Kneffel

Zuvor hatte die nationalkonservative Fidesz die Spitzenkandidatur des deutschen CSU-Politikers bei der EU-Wahl unterstützt, obwohl sich dieser als EVP-Fraktionschef im EU-Parlament für die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn ausgesprochen und auch die im März erfolgte Suspendierung der EVP-Mitgliedschaft von Fidesz unterstützt hatte.

Strache und Vilimsky in Budapest

Im Exklusiv-Interview mit der "Kleinen Zeitung" pries Ungarns Premier FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als jemanden, der "nicht dekadent" sei und "nicht die Sprache politischer Korrektheit spricht".

Orban nannte die ÖVP-FPÖ-Regierung als Vorbild. „Ich schlage Europa das vor, was in Österreich passiert. Europa sollte das Modell Österreich übernehmen“, sagte Orban im Interview mit der „Kleinen Zeitung“.

„Von Budapest aus betrachtet scheint das erfolgreich zu sein. Es gibt Stabilität, ich sehe die wirtschaftlichen Vorhaben, die Steuersenkung, es hat den Anschein, dass gute Dinge passieren“, sagte Orban.

Strache und Orban bei der gemeinsamen Pressekonferenz Foto © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Heute wurden Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky in Budapest vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen. Orban macht sich dafür stark, dass die Europäische Volkspartei (EVP) mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeitet.

Orban hatte am Donnerstag den italienischen Vizepremier Matteo Salvini empfangen, der Anfang April eine Initiative für einen Zusammenschluss der bisher auf drei Fraktionen verteilten rechtspopulistischen und europaskeptischen Parteien nach der EU-Wahl im Mai gestartet hat.

Massive Kritik

Der Grüne Bundessprecher und EU-Spitzenkandidat Werner Kogler kritisierte: "Es ist ein Schaulaufen der rechtsextremen Creme de la Creme, zuerst Italiens Rechtsaußen-Innenminister Matteo Salvini und heute Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky. Ein rechtsextremer Politiker nach dem anderen besucht nun Ungarns Staatschef und Galionsfigur der illiberalen 'Demokratie', Viktor Orban. Wann sind die roten Linien der europäischen Volkspartei überschritten? Der Fidesz-Parteiausschluss aus der EVP-Familie ist längst überfällig. Bundeskanzler Sebastian Kurz und und sein EU-Spitzenkandidat Othmar Karas sollten die Scheidung von Orbans Fidesz-Partei vorantreiben, alles andere ist unglaubwürdig und anti-europäisch."

Kritik kommt auch von Andreas Schieder, SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl: "Christdemokraten wie Rechtsextremisten buhlen um Orban. Das zeigt, dass Europas Konservative inzwischen stark vom Bazillus der Rechtsextremisten infiziert sind, und in europapolitischen Fragen mitunter keine Unterschiede erkennbar sind."