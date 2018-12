Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angela Merkel in Hamburg © AP

Seit mehr als 18 Jahren ist Angela Merkel Vorsitzende der CDU - heute wählen die deutschen Christdemokraten eine neue Parteispitze. Beim Parteitag in Hamburg bewerben sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Gesundheitsminister Jens Spahn um Merkels Nachfolge. Zu Beginn des Parteitags können die Delegierten zudem weitere Personalvorschläge machen.

In ihrer Abschiedsrede bedankte sie sich für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie gestand aber auch Fehler ein und Dinge, mit denen sie ihre Partei auf die Probe stellte. Etwa mit ihrem Schweigen zu bestimmten Themen. Sie spannte den Bogen weit auf und kam auch auf die großen Herausforderungen der Zukunft für ihre Nachfolger zu sprechen. Namentlich nannte sie den Klimawandel. Am Ende wurde es noch einmal emotional, als sie persönlich Bilanz zog. Dabei spürte man in ihrer Stimme die Bewegtheit in dieser besonderen Stunde. Dafür erhielt sie minutenlangen stehenden Applaus.

Nun stellen sich die Kandidaten für ihre Nachfolge vor. Den Live-Stream dazu finden Sie hier:

Es wird ein Duell zwischen der Merkel-Vertrauten Kramp-Karrenbauer und dem Wirtschaftsliberalen Merz ewartet - Spahn werden kaum Chancen eingeräumt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Gelingt dies keinem der Bewerber in der ersten Runde, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten.

Merkel stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Sie wird zu Beginn des Parteitags ihre letzte Rede als CDU-Vorsitzende halten. Im Anschluss stellen sich die Kandidaten um ihre Nachfolge den 1.001 Delegierten vor.