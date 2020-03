Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/NETZ NÖ

Wegen Frostes ist in der Nacht auf Montag in Niederösterreich eine Stromleitung gerissen. Ein Landwirt goss nach Angaben der EVN seine Obstblüten, um sie in einer Eisschicht vor dem drohenden Nachtfrost zu schützen.

Dabei habe er versehentlich auch die Leitung getroffen, so dass diese beschädigt wurde. Die Monteure von Netz Niederösterreich reparierten den Schaden.