Ein Sturmschaden auf einem Hoteldach in Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) hat am Montagvormittag die Feuerwehr gefordert. Wie der ORF Burgenland berichtete, wurde auf dem Gebäude eine Absturzsicherung in Mitleidenschaft gezogen. Diese und ein am Objekt angebrachtes Gerüst drohten abzustürzen und wurden schließlich abgebaut. 15 Helfer standen rund zwei Stunden im Einsatz.