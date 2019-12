Der 48-Jährige leugnete die Morddrohung, er wurde in die Justizanstalt Wels eingewiesen, so die Polizei.

Weil eine Gerichtsvollzieherin die Nummerntafeln sein Auto einkassierte, hat ein Oberösterreicher Dienstagvormittag der Frau offenbar mit dem Tod gedroht. Die 44-Jährige erstattete jedenfalls bei der Polizeiinspektion Eferding Anzeige, worauf der Mann am Arbeitsplatz festgenommen wurde. Der 48-Jährige leugnete die Morddrohung, er wurde in die Justizanstalt Wels eingewiesen, so die Polizei.