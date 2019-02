Bezirk Baden Reizgas in Bahnhofsunterführung versprüht

Facebook

Unbekannte dürften am Mittwochabend bei einer Bahnhofsunterführung in Pottendorf (Bezirk Baden) Reizgas versprüht haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, bestätigte Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. Demnach berichteten mehrere Personen von Schmerzen. Zumindest zwei Betroffene wurden ärztlich behandelt, hieß es von der Exekutive.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Die Feuerwehr belüftete danach die Unterführung in Pottendorf-Landegg.