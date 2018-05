Facebook

Der brutale Überfall auf einen 82-jährigen Mann in Bromberg in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) am Donnerstag ist geklärt. Zwei Slowaken (beide 39 Jahre) wurden in Parndorf von der Polizei festgenommen, Tatwaffen und ein Teil der Beute sichergestellt. Die Männer sind auch geständig. Zum Zeitpunkt der Festnahme waren die beiden Verdächtigen alkoholisiert.

Bei der so genannten "Home Invasion" im Haus des 82-jährigen in der Region als Herrgottschnitzer und Künstler bekannten Rudolf S. gingen die Täter äußerst kaltblütig vor. Einer schlug dem Opfer mit einem Hammer auf den Kopf, der andere setzte ihm das Messer an den Hals und fügte ihm eine Stichwunde zu. Nur knapp verfehlte er dabei die Halsschlagader von Rudolf S. Der schwerverletzte Niederösterreicher wurde geknebelt und gefesselt, sein Haus nach Bargeld und Wertsachen durchsucht. Auch fuhr einer der Täter mit dem Auto des Opfers zum nächsten Bankomaten um mehrere hundert Euro von dessen Konto zu beheben. Mit dem selben Auto flüchteten die beiden Räuber dann auch.

Nach einiger Zeit konnte sich der 82-Jährige befreien. Er lief auf die Straße, hielt einen Autofahrer an und bat ihn die Polizei zu rufen. Eine Großfahndung brachte bald einen Erfolg. Gegen 9 Uhr hielten Polizisten in Parndorf (Burgenland) das Fahrzeug an und nahmen die beiden alkoholisierten Insassen fest. Sie zeigten sich geständig. Einen der Verdächtigen kennt das Opfer gut: Der Slowake hatte bei dem Niederösterreicher früher Gelegenheitsarbeiten durchgeführ. "Ich habe mich zehn Jahre lang um ihn gekümmert, ihm geholfen Arbeit zu finden und bei mir wohnen lassen", schilderte er dem "Kurier". Jetzt wird gegen die beiden Slowaken wegen Mordverdachts und schwerem Raub ermittelt.