Die britische Popsängerin Ellie Goulding (37) hat offenbar eine bevorzugte Duettpartnerin. Sie würde gerne mit der isländischen Avantgarde-Pop-Musikerin Björk zusammenarbeiten, sagte Goulding am Samstag bei einer Pressekonferenz vor ihrem abendlichen Konzert in Ischgl. Diese sei ihre „Traumpartnerin“ und ihr „absolutes Idol“. Zudem stellte Goulding ein neues Album in Aussicht, das „persönlich“ und „tiefgehend“ sein werde.

Ellie Goulding: Sie ist mein großes Vorbild

Die in London lebende Musikerin nannte Björk zudem ein „Vorbild“. „Ich habe sie mit 15 entdeckt und ihre Musik hat mein Leben komplett verändert“, erklärte die Sängerin. Sie habe bis dahin nicht gewusst, dass „eine solche Musikwelt überhaupt existiert“. „Ihre Art die Welt zu sehen, ihre Texte, ihr Mix aus Klassik und Elektronik haben mich sehr stark beeinflusst“, so Goulding. Ein Duett mit ihr würde ihr deshalb das Gefühl geben „dass ich es endgültig geschafft habe“, strich die 37-Jährige heraus.

Konzert in Ischgl:

Abseits dieser Wunschkollaboration, deren Verwirklichung in den Sternen steht, nimmt das neue Album - das noch ohne konkretes Veröffentlichungsdatum dem 2023er-Album „Higher than Heaven“ nachfolgen soll - konkrete Formen an. „Mein letztes Studioalbum war mit völliger Absicht gewissermaßen unpersönlich“, hielt sie fest. „Es war ein Post-Baby und Post-Pandemie Album, das einfach zum Tanzen animieren sollte“, sagte die Britin. Für das demnächst kommende Album habe sie sich hingegen „mehr Zeit genommen“, „tiefer gegraben“ und sich mit Themen wie „Freundschaft, Verbundenheit mit der Natur und dem Leben insgesamt auseinandergesetzt“.

Großer Auftritt in Ischgl

Genauso gerne wie Musik aufzunehmen spiele sie aber auch Konzerte, lenkte sie das Gespräch in Richtung Ischgl und ihr anstehendes Konzert. „Es ist einfach großartig hier zu sein“, hielt die Chart-Stürmerin vor zahlreich anwesenden Medienvertretern fest. Wann auch immer es eine solche Möglichkeit gebe, an einem solchen Ort zu spielen, müsse man „die Chance ergreifen“, streute sie den Veranstaltern und dem Ort Rosen. Es sei für sie ein besonderer Platz: „Seit ich hier bin fühle ich mich schon sehr viel ruhiger.“

Im Gepäck hat die Musikerin ihre bekanntesten Hits sowie Songs ihres neuesten Albums „Higher Than Heaven“. Mit Liedern wie „Miracle“ wird Ellie Goulding das Publikum in Ischgl begeistern. Die Britin wurde nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Lights“ zum Weltstar. Es folgten zahlreiche weitere Charterfolgte mit „Love Me Like You Do“, „Burn“ oder „Still Falling For You“. Nach gescheiterten Beziehungen mit DJ Skrillex oder Schauspieler Jeremy Irvine, heiratete die Goulding Caspar Jopling. Im April 2021 folgte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Arthur. Anfang 2024 verkündete das Paar die Trennung.