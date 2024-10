Früher einbrechende Dämmerung, häufiger Bodennebel und Wildtiere auf Nahrungssuche: Es ist diese Kombination, die die Straßen im Herbst zum risikoreichen Terrain für Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und Co. werden lässt. Mehr als 70.000 Wildtiere sterben laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) pro Jahr auf Österreichs Straßen, was im Schnitt einen Wildunfall etwa alle sieben Minuten ergibt. Mehr als die Hälfte der getöteten Tiere sind Rehe, ein Viertel Hasen, dazu kommen Hunderte Hirsche, Wildschweine, Füchse und anderes Wild. „Bei den Rehen kommt das Fallwild auf den Straßen auf ein Siebentel der insgesamt in Österreich erlegten Menge“, sagt KfV-Direktor Christian Schimanofsky.